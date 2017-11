Il giorno decisivo è arrivato e, questa sera, l’Italia si gioca il tutto per tutto nella gara di ritorno contro la Svezia. Dopo la sconfitta per 1 a 0 subita in terra svedese il cammino dei ragazzi di Ventura verso il Mondiale si è complicato tremendamente, ma, secondo Stanleybet, la nazionale azzurra questa sera può riuscire nell’impresa di ribaltare il risultato: la vittoria dell’Italia, infatti, è quotata a 1.52 contro il 7.00 per la Svezia, mentre il pareggio – risultato inutile per le speranze degli azzurri – si gioca a 4.00. Sulla lavagna di www.stanleybet.it, inoltre, il 2 a 0 che qualificherebbe direttamente Buffon e compagni è bancato a 5.50, mentre il 3 a 1 si gioca a 16.25. L’1 a 0, risultato che prolungherebbe la sfida ai supplementari e agli eventuali rigori, per Stanleybet si assesta a quota 4.60