Quote in equilibrio nella sfida tra Irlanda e Danimarca, match di ritorno dello spareggio per i Mondiali del 2018. L’andata, giocata a Copenhagen, è finita 0-0, per la gara di domani a Dublino i bookmaker danno un leggero vantaggio ai biancorossi. Il loro successo al 90’ si gioca a 2,65, si sale a 2,95 per il pareggio, mentre la vittoria dell’Irlanda (che nelle gare giocate in casa per le qualificazioni mondiali ha faticato un po’, con un bilancio di due vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta) viaggia a 2,90. Entrambe le formazioni si difendono bene: solo sei reti subite dall’Irlanda nelle 10 partite del girone di qualificazione, il totale sale a otto per la Danimarca. Entrambe, quindi, incassano meno di una rete a incontro. La scommessa Under 2,5 (meno di tre reti complessive, è data come ampiamente favorita a 1,43 su Microgame. Le quote si spostano leggermente a favore della Danimarca nella giocata secca su chi passerà il turno: i biancorossi sono dati a 1,65, l’Irlanda avanti è a 2,15.