L’urna di Zurigo non è stata benevola con l’Italia di Ventura e nei play-off verso Russia 2018 gli azzurri incontreranno l’avversario peggiore, la Svezia. Gli svedesi, arrivati allo spareggio dopo aver fatto fuori i Paesi Bassi nel gruppo A, sono orfani di Zlatan Ibrahimovic, ritiratosi dalla nazionale dopo gli ultimi Europei e attualmente alle prese con il recupero dal grave infortunio che lo ha colpito ad aprile. Ma i bookie di Stanleybet credono alla possibilità di un miracoloso rientro del gigante di Malmö in tempo per la supersfida con l’Italia di novembre e la quota per il clamoroso ritorno di Zlatan con la maglia della Svezia si assesta a un non impossibile 4.75. Molto più probabile, tuttavia, che Ibra non recuperi in tempo per affrontare una sfida che già visse da protagonista con un eurogol di tacco agli Europei del 2004, eventualità che pagherebbe 1.08 volte la posta giocata. Stanleybet scommette anche su un ritorno quasi cinematografico - con goal - della stella del Manchester United, valutando la possibilità di una rete segnata da Ibrahimovic contro l’Italia a 7.50 contro lo 1.01 offerto in lavagna per nessun goal dello svedese.