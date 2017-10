Si aggiungono anche la Germania e l'Inghilterra alle formazioni già qualificate per il Mondiale 2018 che si giocherà in Russia. Per l'Europa, già qualificato anche il Belgio oltre alla Russia padrona di casa. Quattro le asiatiche ovvero Iran, Corea del Sud, Arabia Saudita e Giappone, in Sudamerica si è qualificato in attesa delle gare di stanotte solo il Brasile mentre per la CONCACAF il pass è già nelle tasche del Messico.