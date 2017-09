Chi sarà il sostituto di Andrea Conti in casa Milan? Vincenzo Montella, in conferenza stampa, ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha risposto così in merito al terzino infortunato al ginocchio: "Abate si avvicina moltissimo alle caratteristiche di Conti e sono molto fiducioso. Può sostituirlo anche Calabria e qualcuno si può adattare in quel ruolo. Ma attenzione, fate bene i compiti perché potrebbe esserci un giocatore in particolare: se fosse un attaccante invece?". Gli indizi in quel caso porterebbero a Borini.