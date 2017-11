Così non va. Il Milan pareggia 0-0 ad Atene contro l'AEK in Europa League e continua a non convincere. Come scrive Tuttosport, la trasferta di domenica sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo rischia di costare la panchina a Vincenzo Montella in caso di altro passo falso. E dopo la sosta si va a Napoli...



BOTTA E RISPOSTA - Intanto l'allenatore rossonero, come si legge su La Repubblica, è sempre più nervoso e ieri sera dopo la partita ha replicato stizzito a un tifoso nella zona che portava al pullman: "Se il gioco ti annoia, non venire più a vedere il Milan. Un'altra brutta partita? E le altre quali sarebbero? Siamo primi nel girone, non vale?".