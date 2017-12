Ci siamo. Oggi dovrebbe essere il giorno di Vincenzo Montella al Siviglia. Un mese dopo essere stato esonerato dal Milan, l'Aeroplanino è pronto a volare in Spagna. In queste ore sono in corso nuovi contatti tra l'agente dell'allenatore italiano e il club rossonero per accordarsi sulla rescissione del contratto. Dopodiché Montella sarà libero di firmare con il Siviglia, dove prenderà il posto dell'esonerato Eduardo Berizzo (malato di tumore): già raggiunto un accordo fino a giugno 2019. Battuta la concorrenza del connazionale Walter Mazzarri e dello spagnolo Javi Gracia, Montella porterà con sè come vice Enzo Maresca, che ha giocato a Siviglia dal 2005 al 2009.