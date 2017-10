Dopo la consegna del Tapiro da parte di Striscia la Notizia, il tecnico del Milan Vincenzo Montella ha ricevuto anche la visita de Le Iene: "Come sto? Male. Non ce ne va bene una, perdiamo e inevitabilmente è cosi. Anche l'ultima prestazione è stata di livello, eravamo in 10 e siamo andati vicino al gol. Bonucci? E' un campione, è stato votato miglior giocatore nel ruolo dalla FIFA. Le voci su Ancelotti? E' tutto normale. Paura? No, sono i rischi del mestiere. Sono sicuro che col Chievo vinceremo".