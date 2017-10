"Mi dà fastidio perdere un derby così al 90'". Vincenzo Montella, allenatore del Milan, ha attaccato sul rigore in favore dell'Inter: "D'Ambrosio è stato furbo, si è buttato prima ancora che arrivasse il pallone e che Rodriguez lo toccasse. Che fastidio! Per me questo non è rigore, chi ha giocato a calcio lo sa. Gli appoggia la mano e cade". La risposta di Beppe Bergomi a Sky Sport è stata netta: "Vincenzo, guardalo bene: non è una mano appoggiata... è qualcosa di più".