"Bonaventura e Suso? Stanno molto bene. Si parla spesso del piano fisico, poi guardiamo negli altri campionato e gente come Messi e Neymar gioca sempre. Parte tutto dalla testa": bastano queste parole di Vincenzo Montella, allenatore del Milan, rilasciate nella conferenza stampa precedente alla fondamentale sfida di domani contro il Napoli, in ottica qualificazione alla prossima Champions League, per definire l'importanza dell'italiano e dello spagnolo nello scacchiere rossonero. Gli unici due giocatori veramente insostituibili, nel piano tattico del tecnico napoletano, e i numeri lo confermano: 21 presenze e 1845 minuti giocati per Suso in stagione, partendo sempre da titolare, ad eccezione della brutta sconfitta di Genova contro il Genoa, 19 presenze e 1698 minuti per Bonaventura, assente solo per un infortunio alla coscia contro Crotone e Roma, per il resto sempre titolare.



MANCANO LE ALTERNATIVE - Sono loro i motori della vena offensiva del Milan, da loro partono tutte le azioni pericolose dei rossoneri, e non solo perchè spesso si sono trovati a fungere da esterni nel 4-3-3 montelliano: sono infatti anche i due giocatori dalla maggior caratura tecnica e, mentre per Bonaventura si tratta di una conferma, quella di Suso è una piacevole sorpresa. Impossibile fare a meno di loro, impossibile concedergli la possibilità di rifiatare, soprattutto in una gara importante come quella contro il Napoli e in assenza di alternative valide, dato che il Niang di questi tempi è un lontano parente di quello di inizio stagione mentre l'arrivo di Deulofeu, nuovo acquisto del Diavolo, avverrà nei prossimi giorni. Il paragone è forte, indubbio negarlo: Bonaventura e Suso come Messi e Neymar nell'economia di questo Milan, non a livello assoluto. Il futuro stagionale degli uomini di Montella dipende soprattutto da loro: il prossimo crocevia è di quelli tosti.



