Al termine di Milan-Roma il tecnico rossonero Vincenzo Montella è intervenuto a Premium Sport: "Ero molto più preoccupato dopo la partita con la Samp, questa è l'emblema del calcio. Credo che i ragazzi debbano essere soddisfatti, quando si perde si dorme male, ma per lo spirito e per come hanno approcciato la partita. Credo che il Milan abbia giocato alla pari con la Roma, la squadra non si è disunita. Sono soddisfatto per lo spirito e la qualità del gioco. Borini? Ha giocato a livello del Milan, il suo spirito è stato prezioso. La Roma ha dimostrato di essere una grande squadra l'anno scorso e lo sta facendo anche quest'anno. Dobbiamo far diventare questa partita uno scontro diretto non solo nel gioco ma anche nella classifica. Quanto tempo serve per farlo diventare il mio Milan? Oggi abbiamo giocato come piace a me, con continuità. Non abbiamo segnato ma ci siamo andati vicini, fosse cambiata una deviazione faremmo altri discorsi. Lo spirito è questo, la qualità può crescere: non vedo la strada in salita come prima, ora è un po' più in discesa. Era necessario comprare tutti questi giocatori nuovi? E' stata fatta una scelta chiara, volevamo una squadra competitiva anche numericamente e in alcuni ruoli abbiamo grande qualità. Il nostro auspicio è che questi giocatori possano crescere e diventare un patrimonio per il Milan. Fase difensiva? In fase di possesso abbiamo avuto una bella armonia. Sono soddisfatto, poi ovviamente in una partita ci sono tanti piccoli errori. Il calcio è così, sul gol di Dzeko sono stati anche fortunati perché il tiro sarebbe forse finito fuori. Futuro? Non sono preoccupato, è ancora presto. Possiamo recuperare in classifica. Le grandi squadre sanno recuperare".