Chi si aspettava una reazione del Milan dopo la pesante sconfitta contro la Juventus è rimasto deluso. I rossoneri con l'Aek ha ripetuto la medesima partita dell'andata, giocando su ritmi soporiferi. Una formazione priva di sfrontatezza e di quella voglia di dare una scossa necessaria a un cammino, fin qui, troppo deludente. L'unico dato positivo arriva da Rijeka, dove l'Austria Vienna trova una vittoria esterna che avvicina Montella e i suoi ragazzi alla qualificazione ai sedicesimi.

SENZA GIOCO E PERSONALITA' - Un solo tiro in porta, scarsa presenza in area avversaria. Se Montella si è spesso aggrappato al gioco, questa sera invece è andato in scena uno spettacolo mortificante. Il Milan si è adagiato sulla voglia degli avversari di portare a casa un pari prezioso, cercando di tenere le linee strette onde evitare di concedere spazio ai vari Calhanoglu e André Silva. Lo sviluppo della manovra è stato lento e farraginoso, nessuno capace di prendersi la responsabilità di provare la giocata. Con questa linea di pensiero diventa sempre più difficile trovare una soluzione al mal di gol. Cutrone non ha ricevuto un pallone pulito, lo stesso per il portoghese che ha, però, l'aggravante di uno spirito che mal si confà a un giocatore deciso a far cambiare idea al suo allenatore.

SASSUOLO DECISIVA - E' un Diavolo che si scopre senz'anima. Mentre per grande parte della scorsa stagione il Milan sopperiva ai limiti tecnici con uno spirito battagliero, quello attuale ha più qualità ma non ha quella fame di vittorie che tutti i tifosi rossoneri auspicavano in estate. La buona prova di Bonucci non può bastare e in società, smentite di rito a parte, serpeggia un certo nervosismo manifestato dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli che ha assistito agli ultimi minuti della gara a bordocampo. Quella di domenica sera sarà l'ennesimo prova da non fallire per Montella, solo una vittoria salverebbe la sua panchina.