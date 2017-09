Non sono più ammessi passi falsi. Il Milan è chiamato a riscattare l'ultimo periodo difficle nella sfida di domani alle 18 contro la Roma. A presentare la sfida ci pensa il tecnico Vincenzo Montella, nella conferenza stampa della vigilia.



SUL CONFRONTO CON DI FRANCESCO: 'E' un amico vero, c'è sempre stima. Sento aria di svolta, vedo la squadra che si sta liberando mentalmente, dobbiamo allontanare le ansie. Mi è piaciuta la reazione dopo il 2-2, ho visto orgoglio e rabbia. Io credo che la partita di giovedì sia stata una grandissima esperienza, se Donnarumma avesse parato il rigore e ci è andato vicino, non avremmo vissuto questa esperienza'.



SULLA ROMA: 'Ha perso solo una partita, ha un attacco super e lo ha dimostrato l'anno scorso. Vorrei che questa partita dia la possibilità a noi milanisti di viverla come uno scontro diretto'.



SU SUSO E IL MODULO: 'Andiamo avanti così, qualcuno si dovrà adattare al meglio ma la strada è tracciata'.



SULLA CRITICA PIU' FASTIDIOSA: 'Mi sembra tutto esasperato, dobbiamo ottenrere importanti risultati. Abbiamo fatto una rivoluzione in termini di uomini, dobbiamo acquisire una mentalità e gli automatismi. Non si può pensare di avere tutto pronto subito. Alleno il Milan, so che devo sopportare anche delle esagerazioni. Dobbiamo restare uniti. Io devo tranquillizzare i giocatori, farli giocare più liberi e leggeri, devono divertirsi per rendere al meglio'.



SULLA LITE CON MIRABELLI: 'Con Massimo ho un rapporto splendido, sia personalmente che lavorativamente. Stiamo sempre insieme, non mi da imposizioni rispetto al suo ruolo. Sto più con lui che con mia moglie, lui deve fare il suo rulolo. Sono notizie inventate'.