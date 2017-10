Manca solo un giorno al derby della Madonnina, sale la tensione in casa Milan. A illustrare i possibili temi della gara ci pensa Vincenzo Montella in conferenza stampa.





SULLE DIFFICOLTA' DEL DERBY: 'Sono rientrati tutti i giocatori integri, arriviamo pronti e concentrati'.



SUL MOMENTO DIVERSO DEI DUE CLUB: 'Sinceramente non credo ci siano 7 punti di differenza tra noi, per valori e in prospettiva. Non voglio pensare all'Inter, dobbiamo pensare ai nostri pregi e a esaltarli'.



SU SUSO E BONAVENTURA: 'Si sono calati nella parte, li vedo migliori rispetto a prima. Da loro mi aspetto tanto. Suso deve essere libero di interpretare il ruolo, mi piace lasciarlo libero'.



ANCORA SUL DERBY: 'Sarà una partita di rinascita, tra due club che vogliono rilanciarsi. C'è la pressione, va gestita con la giusta dimensione. Noi siamoa arrivati in Europa, abbiamo vinto anche una coppa l'anno scorso'.



COSA TEME DELL'INTER: 'E' una squadra esperta, sa quando rallentare il gioco. Noi dobbiamo stare attenti a non lascargli la profondità, la possibilità di andare al cross. Mi impressiona la capacità di alternare la velocità all'interno della gara'.



UN AGGETTIVO PER IL DERBY: "Non vorrei sbagliarlo... (ride, ndr). Ci serve spensieratezza con rabbia e leggerezza".



SULLA POSSIBILITA' DI ANDARE A -10: 'Io contemplo solo la vittoria, ma non credo che questa gara darà verdetti'.



SULLE DIFFERENZE CON SPALLETTI: 'Ha fatto la differenza, ha trovato un gruppo che voleva rilanciarsi così come lo avevo trovato io l'anno scorso. Non credo che io non riesca a fare la differenza, a tratti giochiamo meglio di loro'.



SULLE DICHIARAZIONI DI BERLUSCONI: 'Anche mio figlio grande mi dà dei consigli, a volte sono buoni, altri no. lo faccio di testa mia, faccio questo mestiere per passione e perchè mi diverte. Se non riuscissi più a divertirmi, non sarebbe parte di me. se sbaglio, sbaglio io'.



PIU' PRESSIONE RISPETTO A DOHA: 'È un derby importante per entrambe, di rinascita per i due club. Noi siamo tornati in Europa mettendo una coppa in bacheca. Ho vissuto derby di tutta Italia e questo si respira nell'aria. È una pressione piacevole, dà vita e stimoli'.



SU SPALLETTI: 'Lo stimo moltissimo, ho avuto il piacere di essere allenato da lui nelle varie fasi della sua carriera. Mi auguro anche io di avere la sua capacità di trasfomarsi, non di perdere i capelli (ride ndr)'.



SU BONUCCI: 'Sta bene fisicamente, ci aspettiamo di più a livello di prestazioni. Siamo sicuri che arriverà, lui sà di essere al centro di tutto, sa reagire e sà tornare se stesso. Non ho nessun tipo di preoccupazione'.



SULLE DUE ANIME DELLA SQUADRA: 'Bonucci è un giocatore importante, abbiamo fatto una presa di posizione forte acquistandolo. Nel Milan esiste una sola anima che è la mia, chi segue è bravo. Chi non la segue non è un vincente, se non ci sono questi spifferi io non me ne sono accorto, se così non fosse sarebbe facile da buttarli giù dal carrozzone'.



SULLE PAROLE DI KESSIE: 'E' giusto quello che dice, sul fatto che devo prendermi più responsabilità io e l'ho fatto'.



SU ANDRE' SILVA: 'E' un grande calciatore, ha contribuito nella qualificazione del Portogallo ai Mondiali. Appena arrivato era solo bello, ora è meno bello ma più pratico. E' più 'sgamato', sono convinto che crescerà ancora. Stiamo facendo un lavoro personalizzato su di lui'.



A COSA SAREBBE DISPOSTO A RINUNCIARE PER VINCERE IL DERBY: 'Non ci ho pensato'.



QUANDO DEVE MIGLIORARE IL CALCIO ESTETICO DEL MILAN: 'Io credo che siamo migliorati nell'ultimo periodo, a tratti c'è stato un gioco verticale, pulito e coinvolgente. Dobbiamo farlo più spesso all'interno della stessa gara. Non ci sono partite brutte e quelle meno brutte, semplicemente veniamo giudicati per il risultato finale'.



SULLA ROSA DALLA SUA PARTE: 'Si, la sento tutta dalla mia parte'.



SUI PREGI E DIFETTI DELLA SQUADRA: 'Dobbiamo migliorare nelle difficoltà, stiamo lavorando questo'.



SU CHI TOGLIEREBBE AL'INTER: 'Perisic'.



SULL'APPOGGIO DELLA SOCIETA': 'La sento molto presente, Fassone ci incoraggia. La sento presente, sono un uomo di campo e so che potrebbero esserci dei cambiamenti in corsa'.



SUL PREPARATORE ATLETICO: 'Abbiamo scelto il candidato, lo stiamo aspettando perchè si deve liberare'.



SUL MOMENTO CHE LO DIVERTE DI PIU': 'Quando vedo che gli altri dicono che ho sbagliato formazione, perchè arriva sempre dopo. Mi piace avere la possibilità di scelta. Anche quella scelta per la gara con la Samp'.



SUL DUELLO BORJA-BIGLIA: 'Potrebbe essere una chiave della partita, sono due pensatori'.