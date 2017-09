Marcia di avvicinamento del Milan alla sfida di domenica prossima dell'Olimpico contro la Lazio. Prende la parola Vincenzo Montella, nella consueta conferenza stampa della vigilia a Milanello.



SULLA SFIDA DI DOMANI: "Quella di domani è una sfida impegnativa, difficile come lo sono statr altre. Lo è stata anche quella con il Cagliari, siamo una squadra totalmente nuova. Siamo una squadra da capire. Per caratteristiche sono diversi, ma sono una squadra esperta, pragmatica. Hanno ottenuto grandi risultati vincendo con la Juve e con il Chievo".



SUI NAZIONALI: "Bene anche se abbiamo perso Conti. E' arrivato infortunato anche Gomez, per precauzione lo abbiamo lasciato a casa. Sono arrivati stanchi ma siamo abituati a queste dinamiche".



SUL MOMENTO DEL MILAN: "Ci sono grandi aspettative e ambizioni, le stiamo ripagando. Noi non sappiamo ancora bene quali siano le nostre ambizioni, domani non sarà una gara decisiva. Siamo una squadra ancora da scoprire. Abbiamo voglia di diventare squadra il prima possibile".



SU CUTRONE: "Sta facendo benissimo, ci tengo a precisare che è stata una scelta mia e della società. Io l'ho fatto debuttare, la società facendolo rinnovare. Siamo contenti di questo, sappiamo che ha bisogno di tempo e fiducia per crescere ancora".



SUL POSSIBILE TERRENO PESANTE: 'Non lo so, la Lazio comunque può giocare in diversi modi. Dispone di 4/5 giocatori molto esperti".



SU SIMONE INZAGHI: "Massima stima per lui, in tre volte che ci siamo incontrati con lui siamo stati fortunati e quindi mi sento in credito. E' molto pragmatico e si sa far volere bene dalla squadra".



ROMAGNOLI E BONAVENTURA: "Stanno crescendo molto, sono molto vicini al rientro in squadra, Alessio potrebbe giocare a Vienna (contro l'Austria in Europa League, ndr), ci penserò".



SU BIGLIA: "E' un giocatore importante, di grandissima intelligenza in campo. Ci aspettiamo tanto da lui. Gli altri nuovi si stanno integrando, rispetto a lui hanno giocato molto. Domani giocherà, non sarà una partita facile per lui ma sono sicuro che farà bene".



SU PALETTA: "E' tra i giocatori, così come Sosa, che hanno grande rispetto da parte mia per quanto hanno fatto l'anno scorso, per come si comportano. Ho sei centrali in rosa, devo scegliere i migliori 4 da portare in una lista di 23. Portarne di più mi sembra eccessivo".



VOTO AL MERCATO: "Credo che questa dirigenza meriti 10, è stato fatto il massimo in tempi brevissimi. Io credo che le migliori squadre ci mettono 4 sessioni di mercato per avere delle squadre complete per vincere. Possibile che si sia sbagliato qualcosina, ma c'è massima stima per quanto abbiamo fatto".



SUI POSSIBILI TANTI MILIONI IN PANCHINA: "Devo lavorare molto sui giocatori per farli esprimere al meglio. Se sono ora in panchina, non vuole dire che non sono da Milan. Adesso giocano quelli che stanno meglio, ma può cambiare nel corso della stagione".



SU KESSIE E L'ALTERNATIVA: "Abbiamo Bonaventura, Montolivo, Mauri. Sono giocatori con caratteristiche diverse, ma non è detto che dobbiamo giocare sempre a 3 a centrocampo".



SUL RUOLO Di CALHANOGLU: "Io credo che sia un giocatore di grande talento, si deve adattare al nostro calcio a livello tattico. Ha bisogno di tempo, può giocare da interno come fa Bonaventura. Non ha giocato negli ultimi mesi, deve crescere fisicamente ma sono sicuro che lo porteremo al massimo delle sue potenzialità".



SU ANDRE SILVA E KALINIC: "Avranno spazio e modo per mettersi in mostra. Silva sembra sia un flop, per quanto leggo. Ha giocato molto, ha tanto talento e deve crescre ancora. Siamo qui per farlo esprimere meglio".



SUL MILAN TEMUTO DAGLI AVVERSARI: "Io credo che questa società meriti considerazione, hanno messo tanti milioni nel circuito italiano. Abbiamo dato quasi 50 milioni all'Atalanta, tanti anche alla Lazio e alla Fiorentina".



SUL POSSIBILE RINVIO DELLA PARTITA: "Da quello che ricordo, il manto erboso dell'Olimpico è buono".



LE GERARCHIE SUI PORTIERI: "Adesso ci sono, ma non sono definitive. Adesso vedo meglio Storari rispetto ad Antonio Donnarumma".