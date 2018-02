Intervistato dal sito ufficiale della Uefa, l'ex allenatore del Milan e oggi al Siviglia, Vincenzo Montella, ha parlato in vista della sfida contro il Manchester United di Champions League.



Origini

"Ho iniziato a giocare a calcio come portiere nella squadra del mio paese [Castello di Cisterno], poi un giorno mi hanno spostato in attacco perchè non riuscivamo a fare gol. Ho segnato e da lì non mi hanno più cambiato ruolo".

Il Cigno di Utrecht

"Guardavo tutte le partite che potevo. Il mio modello era Van Basten e ceracavo di rubargli ogni piccolo segreto anche se come calciatore ero totalmente diverso da lui a livello di caratteristiche".

Il ballo dell'Aeroplanino

"E' stata un'esultanza spontanea, non studiata. Ai tempi del Genoa, sono entrato in campo dalla panchina e ho segnato un gol bellissimo in rovesciata, un gol che sognavo fin da bambino. Mi è venuto spontaneo festeggiare come se stessi per 'spiccare il volo', da quel momento ho sempre esultato così".

Paulo Dybala

"Mi piaceva giocare la palla, ma anche stare dentro l'area e pensare al gol. Mi rivedo un po' in Dybala della Juventus anche se lui ama stare un po' più fuori dall'area di rigore rispetto a me".

Un buon allenatore

"Un allenatore non deve mai fermarsi nello sperimentare, nel capire e nell'evolversi. Mi piace che la mia squadra si alleni e lavori per giocare bene. Mi piace che i miei giocatori vengano coinvolti nella dinamica di un'azione, in questo senso qualche rischio me lo prendo".

Josè Mourinho

"E' un allenatore che ha un suo stile, è forse stato il primo a capire che bisogna entrare prima di tutto nella testa dei calciatori per farli rendere al massimo. E' stato un rivoluzionario. E' un allenatore che conosce bene la Champions League, abituato a vincerla".