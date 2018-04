Attraverso un video pubblicato sulla profilo ufficiale Twitter del Siviglia, Vincenzo Montella ha salutato il club dopo l'esonero, arrivato ieri in seguito alla sconfitta per 2-1 sul campo del Levante: "Voglio ringraziare la tifoseria, tutte le persone che lavorano nel club, il presidente e i calciatori, che hanno fatto tanto per me. Mi dispiace molto per l'ultimo periodo ma posso dire che ho lavorato con voglia ed entusiasmo fino alla fine. Spero davvero che il Siviglia si qualifichi per l'Europa; dico ai tifosi di restare vicini alla squadra in queste ultime quattro partite perché i giocatori hanno bisogno di loro. Per me è stata un'esperienza breve ma molto intensa. Ho vissuto giorni meravigliosi e sono orgoglioso di essere stato l'allenatore della squadra che ha scritto la storia del club. Purtroppo abbiamo pagato nella Liga gli sforzi in Champions League e in Coppa del Re. Non dimenticherò mai questa esperienza".