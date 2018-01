Vincenzo Montella, tecnico del Siviglia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Cadice, facendo il punto su N'Zonzi e Luis Muriel, colombiano da lui allenato alla Samp: "Nzonzi? E' un giocatore importante, si sta allenando bene. E' a disposizione. Ho parlato con lui, ha un ottimo atteggiamento. Non posso però entrare nella sua testa, non so se continuerà con noi. Muriel? Lo conosco bene, deve migliorare in area, ma lo stimo molto, come Ben Yedder".



PIZZICATA AL MILAN - Due parole poi sul Milan, il club dal quale si è liberato qualche giorno fa, dopo essere stato esonerato a discapito della promozione di Gattuso dalla Primavera: "Il Milan? Un grande club negli ultimi 30 anni, ha vinto molti titoli, meno negli ultimi 5. Il Siviglia negli ultimi 10 ha vinto più titoli rispetto al Milan, gioca in Europa tutti gli anni ed è un grande club".