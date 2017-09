Ancora una volta, Leonardo Bonucci non ha fatto bene nel Milan che ha perso a Marassi. E Vincenzo Montella in conferenza stampa ha risposto così sul difensore: "Non è stato leader nella difesa a tre? Se si perde, si ha sempre torto. Se giochi a quattro e perdi hai torto e viceversa...". La bocciatura per questo Milan è chiara, Montella conferma: "Siamo stati inferiori, la bocciatura vale per tutti".