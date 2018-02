Il Siviglia di Vincenzo Montella vola in finale di Coppa del Re. Dopo l'1-1 di mercoledì 31 gennaio, al Ramon Sanchez Pizjuangli andalusi sconfiggono per 2-0 il Leganes: apre Correa al quarto d'ora, servito da Muriel, per un'azione che profuma tanto di Sampdoria, chiude un altro ex italiano, El Mudo Vazquez, con una rete al 90esimo. L'Aeroplanino Montella, che non riesce a svoltare in campionato, fa sua la finale di Coppa del Red.



Domani sera, alle 21.30, il ritorno dell'altra semifinale, tra Valencia e Barcellona. All'andata vinsero i blaugrana 1-0, Zaza e Kondogbia proveranno a ribaltarla al Mestalla, per arrivare a una finale che vedrebbe in campo tanta Serie A.