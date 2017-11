Sia ai microfoni di Sky Sport che in conferenza stampa in vista della sfida che vedrà il Milan affrontare l'AEK Atene in Europa League, l'allenatore rossonero, Vincenzo Montella ha parlato del rientro in campo dopo la squalifica di Leonardo Bonucci: "Bonucci sta bene. Credo che gli abbia fatto bene fermarsi un attimino e talvolta fermarsi a pensare, può far bene. Sono convinto che Bonucci sia un valore aggiunto per il Milan di oggi e di domani. E' giustificabile criticare il giocatore, ma a livello assoluto credo sia illogico perchè crediamo fortemente nel giocatore".