E' un Vincenzo Montella sereno quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida che domani vedrà il Milan affrontare l'AEK Atene per il quarto turno di Europa League.



IL RICORDO ROSSONERO AD ATENE - "Questo stadio? Ricordo bene la vittoria della Champions contro il Liverpool, una vittoria facile con due gol di Inzaghi, due bei ricordi".



IL MOMENTO DEL MILAN - "Noi abbiamo intrapreso un cammino, adesso siamo un po’ in ritardo, ma credo si intraveda l’idea di calcio che abbiamo. L'importante è vincere non il gioco? Forse non si vedono i risultati, ma non è detto che giocando male sia più facile arrivare ai risultati. Io credo che giocando un bel calcio ci siano più possibilità, è questa l'idea".



VOCI SUL FUTURO - "Io sono particolarmente sereno, non so perchè, ma non credo di essere incosciente, conosco le dinamiche del calcio. Sono sereno perchè lavoro, penso al bene del Milan, per questo sono sereno”.



TURNOVER - "Arriviamo a questa partita che è la sesta consecutiva. Giochiamo ogni tre giorni, è inevitabile secondo me una turnazione. Credo di avere una rosa all’altezza, molti pensano che queste siano le mie ultime spiagge, ma io credo nei giocatori”.



L'AEK - "E' una partita di Europa League, abbiamo visto all’andata che l’avversario è di ottimo livello, vincere ci consentirebbe di qualificarci, un grande traguardo, per poi concentrarci sul campionato dove abbiamo seminato, ora è il momento di raccogliere i frutti".



CAMBIAMENTO - "Dopo un momento di cambiamento, voluto anche a livello di numeri, era necessario seminare. Credo che in questi giorni si veda qualcosa che il Milan sta facendo per il futuro, abbiamo calciatori di qualità che è inevitabile far giocare in un certo modo. Finora è mancata lucidità, il termine giusto è spensieratezza, ci è mancata quella”.



SU BONUCCI - “Credo che guardare queste due partite gli abbia fatto bene, fermarsi e pensare a volte può far bene, sono convinto che sia un valore aggiunto per il Milan di oggi e anche quello di domani”.