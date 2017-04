Vincenzo Montella continua a spingere per l'approdo di Daniele De Rossi al Milan. Secondo Sky Sport, la società rossonera non ha ancora mosso passi ufficiali per il mediano della Roma, in scadenza di contratto a giugno, ma sta seriamente valutando la possibilità di presentare un'offerta. Il calciatore, stando alle indiscrezioni, dovrebbe comunque rifiutare: non vuole giocare in un altro club di Serie A.