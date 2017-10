L'ex difensore uruguaiano della Juventus, Paolo Montero ha dichiarato a Tuttosport: "L'Italia è casa mia, un giorno spero di tornare anche come allenatore. Non ho fretta, voglio fare i passi giusti. Ovvio, per il legame che ho con la Juventus il sogno per il futuro è quello di arrivare a guidare i bianconeri. Ma lo vedo come un obiettivo lontano e sinceramente non mi piace nemmeno parlarne perché non vorrei mai rischiare di mancare di rispetto a un collega e in particolare ad Allegri, che stimo tantissimo. Adesso sono molto contento qui in Argentina, al Rosario Central".



"Bentancur è gran bel giocatore, un giovane di livello top. Non sono stupito perché parliamo di un ragazzo che è arrivato in Argentina molto giovane e a 18 anni già indossava la maglia del Boca, alla Bombonera. Nel Boca, nel River e anche nel mio Rosario Central la pressione è alta, come alla Juve. Bentancur è arrivato a Torino già uomo. Non pensate sia facile giocare nel Boca, devi saper gestire lo stress di dover vincere sempre. Bentancur era titolare e si è laureato campione. Può giocare bene o male, ma una cosa è certa: la personalità non gli manca. Non paragonatelo a me. Parliamo di ruoli diversi, ma Rodrigo è davvero forte, anche più di me. Ha una bella lettura del gioco. E poi è tosto, come la maggior parte degli uruguaiani. Non dovete pensare che sia una coincidenza: noi siamo un Paese piccolo tra Brasile e Argentina. E se ci capita una chance siamo determinati a coglierla".



"Higuain? Le critiche al Pipita non le capisco. Gonzalo è un fuoriclasse. E' da più di 10 anni che segna tanto: ha fatto gol con River Plate, Real Madrid, Napoli, Juve, la Nazionale... Scusatemi, qual è il problema se ha trascorso 15 giorni senza segnare?".

"Dybala è intelligente e si vede nei gol: legge in anticipo dove può arrivare la palla. Il futuro dipenderà da lui: potenzialmente è da Pallone d'Oro".



"Chiellini escluso dalla lista dei 30 candidati? Se mancasse Messi sarebbe scandaloso, ma lasciare fuori dall'elenco un difensore di livello mondiale come Chiellini è comunque molto strano, soprattutto perché nell'ultimo anno Giorgio è arrivato in finale di Champions con la Juve".

"Bonucci? La Juve ha perso un centrale fortissimo, ma l'ossatura è rimasta e alla fine i bianconeri lotteranno per vincere tutto. La società e Allegri hanno svolto un lavoro straordinario in questi anni: la Juve attraversa i momenti di transizione... vincendo".



"Zidane è umile, intelligente, pratico e poi studia. Potrebbe fare qualsiasi cosa e sarebbe sempre il migliore. Anche se decidesse di fare l’ingegnere sarebbe il numero uno".