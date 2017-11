Senso di appartenenza, questo è uno dei punti chiave da cui vuole partire Gennaro Gattuso per rilanciare un Milan che ha zoppicato, soprattutto in campionato, nella prima parte di questa stagione. Una missione difficile per Ringhio, visti i tanti acquisti che in estate hanno rivoluzionato la rosa rossonera e hanno spostato gli equilibri dello spogliatoio. Una mano al nuovo allenatore però arriva da un insospettabile alleato: il suo predecessore, Vincenzo Montella.



EREDITA' - Il pareggio contro il Torino infatti ha sì acuito i problemi di classifica del Milan, ma ha anche restituito ai rossoneri due veterani del gruppo nel giro di poche settimane sono passati da esuberi a punti fermi dell'undici titolare: Riccardo Montolivo e Cristian Zapata. L'ex capitano, esautorato dopo l'arrivo di Bonucci, è tornato stabilmente in campo dopo la sconfitta interna contro la Juventus, tre partite di fila giocate ad alti livelli con Sassuolo, Napoli e Torino che sono riuscite a trasformare anche l'accoglienza del pubblico di San Siro: i fischi che in passato avevano accompagnato le sue giocate hanno lasciato il posto ad applausi convinti, sia per i recuperi difensivi sia per una maggior propensione a farsi vedere in zona offensiva. Simile sorte per il centrale colombiano, che gradualmente ha scalato le gerarchie, scavalcando Musacchio. Positivo con Sassuolo e Austria Vienna, brillante e migliore della retroguardia nell'ultimo turno contro il Torino: si ripete il copione delle ultime stagioni, da alternativa di qualità Zapata si è trasformato in prima scelta e ora vuole difendere questo status anche con il nuovo tecnico.



GATTUSO VUOLE LEADER - Due capitani aggiunti per il nuovo Milan, un'investitura che arriva anche da Gattuso in persona: lunedì, nel giorno dell'insediamento a Milanello l'allenatore ha incontrato una delegazione dello spogliatoio, composta da Bonucci, Abate e proprio da Montolivo e Zapata, segno di come entrambi siano considerati uomini chiave per la gestione e la motivazione del gruppo. Non un caso dunque che durante le prime prove tecniche nel centro sportivo di Carnago Gattuso abbia provato sia il centrocampista che il difensore fra i titolari del 3-4-3. Rilanciare i nuovi che hanno finora deluso sì, ma Ringhio guarda soprattutto ai 'vecchi': per ripartire il Milan si affida anche a Montolivo e Zapata.



