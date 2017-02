Cercato anche dal Genoa, Walter Montoya ha deciso di trasferirsi invece al Siviglia e non rimpiange la scelta. Il centrocampista ex Rosario Central si è presentato in conferenza stampa: "Sono molto felice e grato al club per avermi dato questa opportunità, il mio obiettivo è quello di integrarmi più velocemente possibile con la squadra. Ho preso subito questa decisione con il mio agente, Siviglia era l'opzione migliore per me".