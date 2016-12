Tempi duri per i calciatori del Montpellier, undicesimi in classifica in Ligue 1 dopo le prime 18 giornate e reduce da 3 sconfitte nelle ultime 5 giornate. L’allenatore Frederic Hantz non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi in vista della ripresa del campionato prevista per metà gennaio e ha deciso di multare di 1000 i giocatori per ogni chilo di sovrappeso accumulato durante le festività natalizie. Ecco le sue parole all’emittente regionale France Bleu Herault: "Verseranno un euro per ogni grammo di più. La multa può apparire ridicola, ma non è così". La ripresa dell’attività per il Montpellier è prevista per il 31 dicembre e il primo impegno ufficiale dell’anno nuovo sarà la sfida di Coppa di Francia contro il Lione.