Matteo Mancosu è riuscito a trovare la propria dimensione in MLS al Montreal Impact, tanto da soffiare il posto a Didier Drogba e collezionare 4 gol e 2 assist nei playoff dell'anno passato. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport parla del travagliato passato al Bologna in Serie A: "Al debutto nel 2015 contro la Lazio feci subito gol. Poi è arrivato Destro e sono finito in panchina, il mister schierava una sola punta. Il nostro è un ruolo delicato: per rendere al meglio hai bisogno di continuità e sentirti apprezzato". Sul rapporto con la leggenda ivoriana dice: "Didier lo ammiravo in tv quando giocava la Champions e trovarmelo qui mi ha fatto effetto. Nei mesi in cui mi sono allenato con lui, mi ha insegnato molte cose". Mancosu può tornare nella nostra massima serie? Normale avere ambizioni da Serie A. Ma devo essere realista, mi godo la MLS". Due gli idoli d'infanzia: "Da piccolo Van Basten, sono cresciuto negli anni del grande Milan. E Pippo Inzaghi: la fame di gol che aveva lui non l’ho vista più. Ora Belotti ha quella cattiveria davanti alla porta".