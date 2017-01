Vincenzo Morabito, procuratore e intermediario di mercato, a Radio Bruno parla così della Cina e di Nikola Kalinic: ‘I giocatori che pensano alla carriera rifiutano le offerte dalla Cina gli altri invece fanno altre scelte. Io fossi Kalinic andrei perché è un giocatore che non ha fatto grandi cose in carriera, non ha grandi margini di miglioramento e la Fiorentina non può offrirgli più di così’.