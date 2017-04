Alvaro Morata è sul taccunio di Chelsea, Tottenham e Manchester United per la prossima stagione. L'attaccante spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid dopo essere tornato al Bernabeu la scorsa estate ed i tre club di Premier sono pronti a fare follie per l'ex attaccante bianconero. Difficile, se non impossibile, un ritorno in Serie A che non sia con la maglia della Juve. La scorsa estate, tra l'altro, Morata ha rifiutato il trasferimento al Napoli con i partenopei che avevano anche invitato il padre a visitare le strutture di Castel Volturno.