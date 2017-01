Alvaro Morata non sta avendo un ruolo di primo ordine nel Real Madrid: anche nella trasferta di ieri a Siviglia, infatti, Zizou Zidane ha lasciato l'attaccante spagnolo in panchina per 90 minuti, preferendogli un'altra volta Benzema. Proprio per questo, l'attaccante spagnolo aveva manifestato un certo malessere nelle scorse settimane ed una nostaglia di Juve, squadra a cui è rimasto sentimentalmente legato: Zidane tuttavia non vuole assolutamente privarsi di Morata in questa finestra di mercato, ma un'eventuale accordo con i bianconeri sembra essere lontano anche per quest'estate. Si di lui, infatti, ci sono anche alcune big della Premier: oltre all'Arsenal, il Chelsea di Antonio Conte ha individuato in Morata il sostituto di Diego Costa, su cui i rumors provenienti dalla Cina si fanno sempre più insistenti.