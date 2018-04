Se fosse il titolo di un film, sarebbe “Non escludo il ritorno” di Franco Califano. Il ritorno in questione è quello di Paul Pogba e Alvaro Morata, a non escluderlo è stato Beppe Marotta proprio a ridosso del passo falso di Crotone. L'amministratore delegato bianconero non ha illuso nessuno, ma non ha assolutamente chiuso le porte ad un'operazione clamorosa come sarebbe quella legata ad uno dei talenti esplosi alla Juve per poi deludere tra Liga e Premier. Infatti Marotta ha sottolineato come non sia un amante dei cavalli di ritorno, ma anche come ci possano essere delle eccezioni. Poi il dirigente ha ribadito come si tratti di trattative per ora inesistenti e potenzialmente fuori portata, ma anche come come non manchi di certo la fantasia in casa Juve per trasformare l'impossibile in possibile.