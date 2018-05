Il grande ex, Alvaro Morata, torna a parlare del finale di fuoco di Real Madrid-Juventus, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Intervistato da Marca, l'attaccante oggi al Chelsea ha detto la sua sul rigore fischiato da Oliver per il contatto tra Benatia e Lucas Vazquez: "Se era rigore? Non lo so. Ci ho pensato a lungo e non saprei cosa dire, per l'affetto che mi lega a entrambe le squadre. Ho parlato con Lucas e mi ha detto che il fallo c'era. Mi fido, è un mio amico. Se ne ho parlato con Buffon? No, no, ho scherzato con Vazquez dicendogli che si è lasciato cadere, ma lui mi ha detto che era rigore. Quindi, era rigore".