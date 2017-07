Un mese fa era il grande obiettivo di mercato del Milan in attacco. Presto,, si toccano i 75 milioni con bonus e l'attaccante spagnolo ha chiesto la cessione per raggiungere José Mourinho al più presto.. Pronto un contratto da cinque anni che blinderà Morata a Old Trafford.- MaDal Real Madrid era arrivata apertura alla trattativa, mai un vero e proprio accordo eppure i margini potevano esserci. Il problema è stato legato alla scelta del giocatore:. Mourinho lo ha contattato praticamente ogni giorno da fine maggio, filo diretto molto apprezzato. E più che una questione economica, Morata ha scelto per il campionato (non vedeva l'ora di giocare la Premier League) e per. I bianconeri infatti conservano un posto speciale nel cuore di Alvaro che ha sempre promesso di voler giocare in Italia solo con la maglia della Juve. E per ora, ha rispettato la parola. Nonostante sia stato davvero vicino al Milan.