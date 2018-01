Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, intercettato dai giornalisti ha rilasciato nuove dichiarazioni sulle ultime ore di mercato dell'Inter: "Si fa con quel che si ha. I giocatori presenti hanno dimostrato precedentemente di far bene e quindi adesso possono fare altrettanto. Due acquisti sono stati fatti, un difensore e un centrocampista. Il gruppo si è rafforzato. La Champions League è possibile. Icardi? Spero proprio che non ci siano nubi all'orizzonte, è necessario per quest'anno, deve mettercela tutta. Credo che la squadra possa comunque permettersi di puntare alla Champions senza dubbio".



STEVEN ZHANG E ALTRI COLPI - "Stimo molto Zhang, ha buonsenso, è umile ma intelligente. Credo che sappia nuotare in queste acque. So che L'Inter ha seguito tanti giocatori, ma l'importante è che facciano qualcosa di utile. Però un attaccante lo avrei preso".