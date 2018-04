Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex presidente e patron dell'Inter, Massimo Moratti, ha anticipato la sfida che sabato sera vedrà i nerazzurri affrontare la Juventus nel Derby d'Italia e che potrebbe decidere sia la corsa scudetto che quella Champions dei nerazzurri: "Inter-Juve 2-0 nella stagione del Triplete fu una grande affermazione e ci permise di tornare primi in classifica. Se devo sceglierne una però dico un successo per 6-0 di quando ero bambino (1953-54, ndr). Battere in quel modo la Juventus per me che ero un giovane tifoso fu davvero speciale".

L’Inter può riuscire a battere i bianconeri, che appaiono in calo?

"Mi sembra che l’Inter stia bene e, anche se non sempre sono arrivati i risultati: nell’ultimo periodo lo ha dimostrato. Le vittorie con il Cagliari e il Chievo sono state importanti per la classifica, ma la lotta per arrivare in Champions si deciderà solo all’ultima giornata".



Crede che la formazione di Allegri sia in calo dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Napoli o teme che i nerazzurri si troveranno di fronte una... bestia ferita?

"La Juventus rimane una grande squadra anche se ha solo un punto di vantaggio sul Napoli. Va affrontata bene e senza distrarsi".



In caso di vittoria di Icardi e compagni la rincorsa alla Champions League sarebbe in discesa?

"In discesa no, ma se l’Inter vincerà contro la Juve arrivare tra le prime quattro sarà sicuramente più facile".



Per chi pesano di più i punti in palio?

"A quattro giornate dalla fine, con la Juventus prima, a +1 sul Napoli, e l’Inter quinta, a -1 rispetto a Roma e Lazio, i tre punti hanno un grande significato per entrambe le squadre. Si giocano tutte e due moltissimo".



Se dovesse scegliere un giocatore decisivo per l’Inter su chi punterebbe?

"Io mi fido di Spalletti che è bravo e mi auguro lo dimostri ancora una volta. E poi sono convinto che i giocatori sappiano sia quanto è prezioso per la società l’obiettivo che stanno cercando di raggiungere sia quanto è sentita la sfida contro la Juventus dai tifosi dell’Inter...".



Un successo dell’Inter toglierebbe forse lo scudetto alla Juve. Per il popolo nerazzurro sarebbe una gioia in più?

"La vittoria conta per l’Inter e per la sua classifica. E’ questa l’unica cosa importante".