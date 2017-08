"Il mio primo mese da giocatore della Roma è stato molto positivo. Sto cercando di godermi questo periodo della mia vita e approfittare dell’opportunità che mi è stata data. Sono contento di essere venuto qua e di aver conosciuto tanti ottimi giocatori e tante belle persone. È stato semplice ambientarmi". Hector Moreno, difensore della Roma, ha parlato in una lunga intervista rilasciata al match program ufficiale del club giallorosso. "Il motivo principale che mi ha portato a scegliere la Roma è il fatto che sia una grande società, un club straordinario, conosciuto in tutto il mondo. E anche per il fatto che seguo la Serie A da moltissimo tempo, è un campionato che mi piace e la Roma in questi anni è andata vicino a vincere lo Scudetto. Per me sarebbe fantastico poter vincere qualcosa con questa maglia. Il sistema proposto da Di Francesco per me non è un problema, la cosa importante non è il fatto che si giochi con il 4-3-3 o il 3-4-3, bisogna innanzitutto imparare a conoscere i propri compagni, trovare la giusta chimica e la giusta intesa. Di Francesco ha il suo modo di intendere il calcio e di preparare le partite, ma sul campo la cosa importante è essere squadra, essere compatti e remare tutti nella stessa direzione".