Intervistato da "L'Eco di Bergamo", Domenico Morfeo, ex di Inter e Atalanta, parla della sfida di questa era tra le due squadre nerazzurre



“Dove può arrivare questa Atalanta? Mi auguro il più in alto possibile. Non avendo molte pressioni è più facile fare strada. E chi lo sa dove può arrivare... Quando hai giocatori giovani, quando quello che viene è tutto di guadagnato e quando non devi per forza raggiungere un obiettivo, allora puoi arrivare ovunque. L’Atalanta ha la testa libera, e questo è un punto di forza. Ai miei tempi, quando andavi a giocare col Milan o l’Inter, cercavi di non prendere gol subito perché altrimenti sarebbe stata goleada. Questa Atalanta ha un’altra mentalità e sa mettere in difficoltà gli avversari,chiunque essi siano. E non credo che l’Inter sia più organizzata dell’Atalanta. Sarà una partita aperta, il mio pronostico è Atalanta vincente. E per vincente significa che torna da San Siro con dei punti“.