Leonardo Morosini, trequartista dell'Avellino di proprietà del Genoa, parla del suo passato all'Inter attraverso Facebook: "Io sono uno di quelli che poteva smettere di giocare a calcio. Nel settore giovanile, tra Inter e Albinoleffe, considerato piccolino e acerbo, ho dovuto assistere molte domeniche alle partite dei miei compagni. Tornando a casa, in macchina, con le lacrime. A Brescia sono rinato e ringrazierò sempre questa società per aver creduto in me. E devo dire che la mia fortuna è stata credere sempre in me stesso. Spero che dopo questa eliminazione si possa puntare su giovani bravi e soprattutto italiani".