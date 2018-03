Secondo quanto riferisce l'Ansa, la Procura di Udinese non ha consentito alla Fiorentina di partecipare all'autopsia alla quale sarà sottoposto il corpo di Davide Astori. Il club viola aveva chiesto, tramite il suo legale Raffaele Conte, di poter presenziare, ma la replica non si è fatta attendere: “Non lo abbiamo chiesto a tutela della Fiorentina. Lo abbiamo fatto perché tenevamo a partecipare per acclarare e sapere quali sono le cause della morte – ha spiegato – ritenevamo di poterlo fare quale persona offesa o danneggiata dal reato. La Procura ha ritenuto invece che siano persone offese solo i prossimi congiunti“.