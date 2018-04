Jadk Miller ha ottenuto la pole position nel corso del Gran Premio d’Argentina, seconda prova del campionato del Mondo 2018 di MotoGP.



LA Q1 BOCCIA LORENZO- La Q1 si apre con tutti in pista, sempre con gomme da bagnato. Intanto però la pioggia torna a scendere, anche se con poca intensità. Dovizioso davanti a Lorenzo e Bautista, ma lo spagnolo migliora e va davanti al Dovi. Terzo Redding, poi Bautista, Simeon, Smith, Petrucci. Ma Dovizioso piazza il tempone, prima dello strepitoso Espargarò che supera l’Italiano e, di fatto, elimina Lorenzo. Un finale di Q1 decisivo in quanto la pista si è asciugata di botto e Aleix Espragarò ha ottenuto il miglior tempo davanti a Andrea Dovizoso. Terzo il mitico Karel Abraham, poi Lorenzo, Redding, Pol, Simeon e Petrucci. I piloti che lotteranno per la pole: Marquez Crutchlow Pedrosa Rabat Iannone Viñales Rossi Rins Zarco Miller, Aleix, Dovizioso.



LA POLE POSITION E’ DI MILLER - Bene Aleix che va in testa davanti a Marquez. Male Dovizioso, Pedrosa e Rossi ancora molto indietro. Poi arriva l'azzardo che paga: Jack Miller mette le gomme da asciutto così come Marquez, ma lo spagnolo paga dazio. A turno vanno in testa Rins, Pedrosa e, alla fine, Miller, che ottiene la pole position dopo aver tenuto per 10 minuti le gomme da asciutto sull'acqua. A seguire Pedrosa, Zarco, Rabat e Rins: Marquez è solo sesto, Dovizioso ottavo. Rossi addirittura undicesimo