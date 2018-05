Il pilota inglese Cal Crutchlow su Honda ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Jerez de la Frontera della MotoGP, in Spagna, quarto round del mondiale 2018.



DOVIZIOSO E VINALES PROMOSSI - Si torna in Europa, dunque, su un circuito dove la Honda ha mostrato di avere un grande potenziale. In tutti i turni di libere il miglior tempo lo hanno fatto registrare i due pilota Honda, Marc Marquez e Cal Crutchlow. Più in difficoltà invece Yamaha e Ducati, soprattutto con Viñales e Dovizioso costretti a passare dalla Q1 per accedere alla Q2 e provare a giocarsi un piazzamento nelle prime quattro file. E difatti Dovizioso e Vinales accedono alla Q2. Beffato per appena 40 millesimi Aleix Espargaro che partirà in quinta fila con Nakagami e un grande Franco Morbidelli, che scatterà dalla 15esima posizione in griglia.



MARQUEZ DETTA SUBITO LEGGE - Pronti via e nella Q2 è subito Marc Marquez a fare la voce grossa con il tempo di 1'37"977, precedendo di soli 10 millesimi un positivissimo Iannone. L’affondo di Crutchlow arriva dopo il cambio gomme, con l’inglese del team Honda LCR che rifila due decimi al Cabroncito mentre Lorenzo migliora e si piazza al 4° posto. A un minuto dalla fine delle qualifiche Zarco scalza Marquez in prima fila: quarto tempo per il Cabroncito mentre Dovizioso, Lorenzo e Rossi cercano di migliorare senza troppi successi.



PRIMA POLE POSITION PER CRUTCHLOW - Alla fine Crutchlow mette in cassaforte la pole position migliorandosi ancora e chiudendo con il tempo di 1'37"653: per l'inglese la prima pole position della stagione. Crutchlow guida una prima fila inedita con Pedrosa e Zarco, migliore Yamaha in pista. Quarto crono per Lorenzo che precede a sorpresa Marquez. Sesto tempo per Rins che precede Iannone e Dovizioso. Solo quarta fila per Valentino Rossi.