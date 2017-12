Buoni propositi per il 2018: cancellare completamente le ultime due settimane del 2017, perché il Natale non ha portato regali e felicità ma solo incubi. Questo il pensiero dialle soglie del nuovo anno, dopo un dicembre che sembrava iniziato sotto una buona stella per il(la vittoria in casa dell'Arsenal) e che invece ha visto i Red Devils sprofondare rapidamente all'inferno.Il ko interno nel sentitissimo derby contro ildel nemico Guardiola lancia i primi segnali di un meccanismo che si è inceppato, le due vittorie contro Bournemouth e West Browmich servono solo a nascondere la polvere sotto il tappeto.: il piccoloelimina il grande United ai quarti di Coppa di Lega, Davide batte ancora una volta Golia eContro ilsubisce la rimonta per il 2-2 finale, con lo stesso risultato acciuffa ilin casa grazie alla doppietta di Lingard, ma non c'è due senza tre e contro ilarriva un altro pareggio: questa volta a reti bianche, ma le scorie sono estremamente negative., ma non solo:ne approfitta si porta a +1 sui Red Devils.I problemi non sono legati solo alla classifica: Mou perde sì punti, ma. L'immagine è forte, come lo spavento preso dadopo pochi minuti nella sfida con il Southampton: uno scontro con l'ex laziale(testa del difensore contro la nuca dell'attaccante) costringe il belga, punta di diamante dell'ultimo mercato costata oltre 80 milioni di euro lo scorso mercato, aInfortunio pericoloso, che: la sfida di Premier League contro la sua ex squadra, l'Everton, e l'impegno di FA Cup contro il Derby County. Perso il centravanti titolare,, perché lo stesso Mourinho dopo il pareggio con i Saints ha svelato la mancata convocazione dello svedese:Nel momento più delicato della stagione dunque, i Red Devils si ritrovano senza i due punti di riferimento offensivi: il peso dell'attacco graverà dunque sul vent'enne, 9 gol complessivi in questa stagione ma un rendimento, dovuto alla giovane età, ancora altalenante.l'entusiasmo di inizio stagione e la convinzione di essere competitivi su tutti i fronti sono svaniti, l'abisso dal City in campionato fa storcere il naso a dirigenza e tifosi e, in caso di clamoroso secondo flop in FA Cup, potrebbero farsi più insistenti le voci che vogliono una nuova guida all'Old Trafford. Il 2017 si chiude male, ora conta come si aprirà il 2018: le prime settimane di gennaio potrebbero essere decisive per il futuro di Mourinho e del Manchester United.@Albri_Fede90