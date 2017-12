Manchester United-Liverpool sfida infinita, continua il duello verbale a distanza tra José Mourinho e Jurgen Klopp. Tema del dibattito l'acquisto da parte dei Reds di Virgil van Dijk per 85 milioni di euro, lo Special One rimbrotta il collega ricordando i suoi commenti per l'arrivo di Pogba a Manchester: "Parla in un modo particolare, gli chiederei i commenti dell'anno scorso su Pogba... Non parlo del Liverpool, fanno quello che vogliono e non sono nessuno per commentare le loro scelte. Se perè pensi che sia il giocatore giusto e lo vuoi veramente, la cifra che paghi non conta, la fa il mercato. Quando confrontiamo i soldi che certe società spendono non con quelli di 10 anni fa, ma con quelli di tre anni fa, il paragone è impossibile. Ora direte che van Dijk è il difensore più costoso nella storia del calcio. E' migliore di Maldini, Bergomi o Ferdinand? Non si può dire. E' solo il mercato: paghi o non paghi, se paghi una cifra folle o se non lo fai non hai il giocatore. E' semplice".