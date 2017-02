Jose Mourinho, allenatore del Manchester United, ha parlato, stando a quanto riportato dal Daily Mail, del possibile addio di Wayne Rooney: ''Forse alla fine della stagione sarà rivalutato se sarà dentro o fuori dalla squadra, anche se non penso che lui accetterebbe la cosa. Lui vorrà sicuramente andare in una squadra in cui troverà più spazio. Nessuno è più frustrato di Rooney se non gioca, ed essere una riserva lo porterà a fare delle riflessioni''.