José Mourinho ha parlato di Anthony Martial, che deve migliorare il suo rendimento al Manchester United: ''Ha fatto abbastanza per stare in panchina, ma deve fare di meglio di tutti gli altri che giocano nel suo stesso ruolo; in quella posizione abbiamo molti calciatori. Volete che lasci fuori Mkhitaryan dopo che è stato il migliore in campo? Non posso. Sono i giocatori a conquistarsi il posto, io sono qui per analizzare quello che fanno ed essere onesto con loro''.