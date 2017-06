José Mourinho, fresco vincitore dell'Europa League con il Manchester United, parla a Expresso: "Sono terribile a scegliere le squadre da allenare. Opto sempre per quelle che, come si dice in Inghilterra, sono in 'big trouble'. L'Inter era in 'grande difficoltà' così come Real e United. E che cosa sono questi 'grossi guai'? Vuol dire che sono squadre che vogliono vincere, ma sono a migliaia di chilometri di distanza dal farlo. Una cosa è la dimensione del club, un'altra è l'attualità dello stesso