Darmian sì, Matuidi no. Ad oggi lo scenario è chiaro, la Juventus non ha nessuna intenzione di cedere il centrocampista francese nella prossima estate. Perché le voci si rincorrono e continuano, il nome dell'ex Paris Saint-Germain è spuntato in questi giorni come opportunità per il centrocampo del Manchester United di José Mourinho per la prossima estate. Lo Special One andrà a caccia di un mediano in estate, l'esperienza di Matuidi intriga e gli ottimi rapporti con l'agente Mino Raiola fanno il resto.



NO DELLA JUVE - Dalla Juventus, una versione molto forte su queste voci: Blaise non è in vendita, è considerato pedina importante anche per il prossimo anno quando potrebbero essere altri (Marchisio, Sturaro e non solo) i candidati in quel ruolo a salutare Torino. Niente favore ricambiato a Mourinho che invece libererà Matteo Darmian, promesso sposo bianconero da mesi ma ancora non affare fatto, palla in quel caso tra le mani dei dirigenti della Juve. Che intanto chiudono per Matuidi: lui è un intoccabile.