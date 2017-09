C'è stato un momento in cui i destini di Martial e Perisic avrebbero potuto incrociare strade opposte. Gli inglesi volevano fortemente il croato, Sabatini aveva risposto chiedendo in cambio proprio l'attaccante francese. Poi tutto è andato diversamente e sia Luciano Spalletti che José Mourinho possono ugualmente ritenersi soddisfatti. Il tecnico toscano non perde occasione per elogiare l'ex Wolfsburg e anche lo "Speciale One" ha voluto fare altrettanto con il proprio calciatore.



“Vedo un grande miglioramento nella persona, nell’umore, nel viso, nel linguaggio del corpo: in una parola, nella felicità. Martial è un ragazzo solare e sta lavorando estremamente bene. Se gioca titolare cerca di fare bene; se parte dalla panchina ed entra a 10' dalla fine, prova a divertire e a dare qualcosa alla squadra. Sono davvero soddisfatto del suo atteggiamento: in questo modo è più facile giocare meglio”.