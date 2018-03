In conferenza stampa, l’allenatore del Manchester United Josè Mourinho ha parlato così del Milan: “Non ho mai visto i rossoneri come il rivale più grande o l’Atletico Madrid come un nemico. La stessa cosa vale per il Tottenham e l’Arsenal, non ho mai vissuto pienamente le grandi rivalità. Per me è sol una partita tra due club storici non solo d’Inghilterra ma del mondo intero. Una partita importante per la corsa al vertice o al secondo posto, che è meglio del terzo e il quarto. Ma non ho mai considerato queste partite come una sfida contro un avversario speciale”.